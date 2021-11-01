***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 0 40.876.098Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.847.756 -2.847.756 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)416.266 416.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.288.353 41.927 -1.246.426Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 21.731.726 -3.529 3.519.297 -21.957.687 416.266 40.045.938 0 40.045.938Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 0 41.755.339Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler557.360 -557.360 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.232.467 -31.565 26.200.902Dönem Karı (Zararı)-1.273.332 -1.273.332Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -119.030 3.519.297 -21.400.327 -1.273.332 66.682.909 0 66.682.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-311.087 2.249.039Dönem Karı (Zararı)18 -1.273.332 416.266Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.273.332 416.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.503.095 78.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.337.637 242.213Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -80.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -74.599Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.629Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler115.860 -61.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 115.860 -15.781Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -45.275Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 49.598 -21.930Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-54.281 -349.602Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler103.879 200.467Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -149.654Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 276.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-230.698 1.753.774Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.178.225 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 815.706 1.984.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.079 215.423Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 106.135 2.907.696Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -197.585 1.232.923Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.499.043 -4.122.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 88.435 50.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 139.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 21.000 -630.063Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 2.623.958 27.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -52.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 301.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -354.043Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-935 2.249.039Vergi İadeleri (Ödemeleri)-310.152 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12 64.450 -141.327Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.450 373.673Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.450 373.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -515.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -515.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-246.637 2.107.712NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-246.637 2.107.712DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.256 251.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.619 2.359.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 56.619 303.256Finansal Yatırımlar4 1.177.830 0Vadeli Mevduatlar1.177.830 0Ticari Alacaklar6 3.673.783 4.435.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.613.624 4.417.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.159 17.839Diğer Alacaklar7 647.654 636.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar647.654 552.981Stoklar9 19.047.567 19.153.702Peşin Ödenmiş Giderler10 549.793 352.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler549.793 352.208Diğer Dönen Varlıklar11 126.385 108.246İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar126.385 108.246ARA TOPLAM25.279.631 24.989.195TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.279.631 24.989.195DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar12 64.479.280 31.365.038Arazi ve Arsalar30.132.412 15.180.795Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.827.988 414.885Binalar8.887.732 2.791.427Tesis, Makine ve Cihazlar21.405.333 10.588.163Taşıtlar361.206 438.244Mobilya ve Demirbaşlar69.648 91.143Özel Maliyetler738 1.707Taşıyıcı Bitkiler1.794.223 1.794.224Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 64.450Ertelenmiş Vergi Varlığı15 0 288.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.496.641 31.670.797TOPLAM VARLIKLAR89.776.272 56.659.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 37.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 37.047Banka Kredileri0 37.047Ticari Borçlar6 5.549.670 7.944.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24.176 1.300.430İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.525.494 6.644.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 199.565 111.130Diğer Borçlar7 1.298.712 1.280.724İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.298.712 1.280.724Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.682.231 58.273İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.682.231 58.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 3.115Kısa Vadeli Karşılıklar16,17 209.132 209.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar37.572 37.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar171.560 171.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 165.974 476.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler165.974 476.061ARA TOPLAM10.105.284 10.120.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.105.284 10.120.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 19.625İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 19.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 19.625Diğer Borçlar7 283 283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar283 283Uzun Vadeli Karşılıklar16 367.621 251.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar367.621 251.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 12.620.175 4.512.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.988.079 4.784.337TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.093.363 14.904.653ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.682.909 41.755.339Ödenmiş Sermaye14 36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.497.406 ayıpları)49.497.406 23.296.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.616.436 23.383.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.030 -87.465Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 238.579 238.579Yasal Yedekler238.579 238.579Diğer Yedekler3.280.718 3.280.718Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.400.327 -21.957.687Net Dönem Karı veya Zararı-1.273.332 557.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.682.909 41.755.339TOPLAM KAYNAKLAR89.776.272 56.659.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.979.682 9.907.612Satışların Maliyeti18 -15.827.952 -8.870.536TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.730 1.037.076BRÜT KAR (ZARAR)151.730 1.037.076Genel Yönetim Giderleri19 -1.309.352 -618.909Pazarlama Giderleri19 -210.382 -293.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 601.814 984.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -613.604 -717.657ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.379.794 391.700FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.379.794 391.700Finansman Gelirleri21 81.696 349.602Finansman Giderleri21 -169.872 -200.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.467.970 540.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri194.638 -124.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri-143.091 -86.022Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 337.729 -38.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.273.332 416.266DÖNEM KARI (ZARARI)-1.273.332 416.266Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.273.332 416.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 26.200.902 -1.246.426Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.976.623 -1.288.353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.087 41.927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.733.634 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-8.744.156 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10.522 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.200.902 -1.246.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.927.570 -830.160Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.927.570 -830.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973836BIST