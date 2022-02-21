***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2022 20:01
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 238.579 3.388.525 -22.383.908 318.415 40.876.099 40.876.099
Diğer Düzeltmeler
117.018
Transferler
318.415 -318.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
363.890 -42.009 321.881 321.881
Dönem Karı (Zararı)
539.806 539.806 539.806
Dönem Sonu Bakiyeler
13 36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804
Transferler
539.806 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.232.467 -139.509 26.092.958 26.092.958
Dönem Karı (Zararı)
552.882 552.882
Dönem Sonu Bakiyeler
13 36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -226.974 23.579 3.388.525 -21.408.669 552.882 68.500.644 68.500.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.206 92.960
Dönem Karı (Zararı)
552.882 539.806
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
552.882 539.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.484 -3.862.524
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-180.532 175.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
337.922 62.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.610.021 -4.647.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.679.927 547.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-652.572 3.415.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.326.005 1.671.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 187.387 361.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.937.987 -1.009.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -741.569 676.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -172.069 1.452.645
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
20 0 53
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -56.961 134.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 17.988 141.301
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 2.724.634 12.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.206 92.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.445 -41.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-182.445 -41.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.651 51.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.651 51.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.256 251.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.605 303.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 108.605 303.256
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 313.738 4.459.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.417.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
313.738 41.842
Diğer Alacaklar
6 449.188 636.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
449.188 552.981
Stoklar
8 25.929.430 18.991.443
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.415.691 674.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.415.691 674.122
Diğer Dönen Varlıklar
10 26.196 108.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.196 108.246
ARA TOPLAM
28.242.848 25.172.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.242.848 25.172.853
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
11 63.706.462 31.365.038
Arazi ve Arsalar
30.132.412 15.180.795
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.810.521 414.885
Binalar
8.801.157 2.791.427
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.771.883 10.588.163
Taşıtlar
335.244 438.244
Mobilya ve Demirbaşlar
60.611 91.143
Özel Maliyetler
411 1.707
Taşıyıcı Bitkiler
1.794.223 1.794.224
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 64.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.723.823 31.382.399
TOPLAM VARLIKLAR
91.966.671 56.555.252
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 56.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 56.672
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 56.672
Ticari Borçlar
5 7.804.259 7.944.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
487.182 1.104.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.317.077 6.840.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 240.181 111.130
Diğer Borçlar
6 1.298.712 1.280.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.298.712 1.280.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.825.543 100.909
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.825.543 100.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 494.316 209.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
304.931 37.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
189.385 171.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 214.681 479.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
214.681 479.176
ARA TOPLAM
12.877.692 10.182.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.877.692 10.182.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 304.499 251.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
304.499 251.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 10.283.553 4.265.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.588.335 4.517.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.466.027 14.700.448
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 68.500.644 41.854.804
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.389.462 23.296.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.389.462 23.296.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.616.436 23.383.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.974 -87.465
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Diğer Yedekler
3.388.525 3.388.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.408.669 -21.948.475
Net Dönem Karı veya Zararı
552.882 539.806
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.555.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 24.872.293 17.064.925
Satışların Maliyeti
17 -23.881.743 -15.416.159
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
990.550 1.648.766
BRÜT KAR (ZARAR)
990.550 1.648.766
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.971.822 -904.147
Pazarlama Giderleri
18 -1.115.099 -651.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 985.133 1.772.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -744.071 -1.056.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.855.309 809.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.855.309 809.124
Finansman Gelirleri
20 91.625 493.122
Finansman Giderleri
20 -183.355 -511.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.947.039 791.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.499.921 -251.220
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -180.006 -110.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.679.927 -140.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
552.882 539.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
552.882 539.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
552.882 539.806
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.092.958 321.881
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 34.976.623 363.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-186.012 -42.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.697.653 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.744.156 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.503 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.092.958 321.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.645.840 861.687
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.645.840 861.687
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003277
BIST