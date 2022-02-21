***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 238.579 3.388.525 -22.383.908 318.415 40.876.099 40.876.099Diğer Düzeltmeler117.018Transferler318.415 -318.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)363.890 -42.009 321.881 321.881Dönem Karı (Zararı)539.806 539.806 539.806Dönem Sonu Bakiyeler13 36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804Transferler539.806 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.232.467 -139.509 26.092.958 26.092.958Dönem Karı (Zararı)552.882 552.882Dönem Sonu Bakiyeler13 36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -226.974 23.579 3.388.525 -21.408.669 552.882 68.500.644 68.500.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.206 92.960Dönem Karı (Zararı)552.882 539.806Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)552.882 539.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.484 -3.862.524Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-180.532 175.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler337.922 62.143Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.610.021 -4.647.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.679.927 547.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-652.572 3.415.678Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 4.326.005 1.671.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 187.387 361.539Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -6.937.987 -1.009.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -741.569 676.556Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -172.069 1.452.645Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)20 0 53Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -56.961 134.841Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 17.988 141.301Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 2.724.634 12.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.781Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.206 92.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-182.445 -41.274Vergi İadeleri (Ödemeleri)-182.445 -41.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.651 51.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-194.651 51.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.256 251.570DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.605 303.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 108.605 303.256Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5 313.738 4.459.211İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 4.417.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar313.738 41.842Diğer Alacaklar6 449.188 636.575İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 83.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar449.188 552.981Stoklar8 25.929.430 18.991.443Peşin Ödenmiş Giderler9 1.415.691 674.122İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.415.691 674.122Diğer Dönen Varlıklar10 26.196 108.246İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.196 108.246ARA TOPLAM28.242.848 25.172.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.242.848 25.172.853DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar11 63.706.462 31.365.038Arazi ve Arsalar30.132.412 15.180.795Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.810.521 414.885Binalar8.801.157 2.791.427Tesis, Makine ve Cihazlar20.771.883 10.588.163Taşıtlar335.244 438.244Mobilya ve Demirbaşlar60.611 91.143Özel Maliyetler411 1.707Taşıyıcı Bitkiler1.794.223 1.794.224Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 64.450Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR63.723.823 31.382.399TOPLAM VARLIKLAR91.966.671 56.555.252KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 56.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 56.672Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar0 56.672Ticari Borçlar5 7.804.259 7.944.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar487.182 1.104.523İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.317.077 6.840.311Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 240.181 111.130Diğer Borçlar6 1.298.712 1.280.724İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.298.712 1.280.724Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.825.543 100.909İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.825.543 100.909Kısa Vadeli Karşılıklar15 494.316 209.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar304.931 37.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar189.385 171.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 214.681 479.176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler214.681 479.176ARA TOPLAM12.877.692 10.182.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.877.692 10.182.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar283 283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar283 283Uzun Vadeli Karşılıklar15 304.499 251.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar304.499 251.761Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 10.283.553 4.265.827TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.588.335 4.517.871TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.466.027 14.700.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 68.500.644 41.854.804Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.389.462 23.296.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.389.462 23.296.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.616.436 23.383.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-226.974 -87.465Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.579 238.579Yasal Yedekler238.579 238.579Diğer Yedekler3.388.525 3.388.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.408.669 -21.948.475Net Dönem Karı veya Zararı552.882 539.806TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.555.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 24.872.293 17.064.925Satışların Maliyeti17 -23.881.743 -15.416.159TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)990.550 1.648.766BRÜT KAR (ZARAR)990.550 1.648.766Genel Yönetim Giderleri18 -1.971.822 -904.147Pazarlama Giderleri18 -1.115.099 -651.824Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 985.133 1.772.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -744.071 -1.056.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.855.309 809.124FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.855.309 809.124Finansman Gelirleri20 91.625 493.122Finansman Giderleri20 -183.355 -511.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.947.039 791.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.499.921 -251.220Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -180.006 -110.822Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.679.927 -140.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)552.882 539.806DÖNEM KARI (ZARARI)552.882 539.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları552.882 539.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.092.958 321.881Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 34.976.623 363.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-186.012 -42.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.697.653 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-8.744.156 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi46.503 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.092.958 321.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.645.840 861.687Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.645.840 861.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003277BIST