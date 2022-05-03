***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler539.806 -539.806 0Dönem Karı (Zararı)-279.208 -279.208 -279.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.260 -19.260 -19.260Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -106.725 238.579 3.388.525 -21.408.669 -279.208 41.556.336 41.556.336Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -226.974 238.579 3.388.525 -21.408.669 552.882 68.500.644 68.500.644Transferler552.882 -552.882Dönem Karı (Zararı)547.456 547.456 547.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.552 -20.552 -20.552Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -247.526 238.579 3.388.525 -20.855.787 547.456 69.027.548 69.027.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-204.443 85.296Dönem Karı (Zararı)547.456 -279.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)547.456 -279.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-80.661 561.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler755.487 585.176Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.222 49.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler229.328 100.139Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.066.698 -173.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-701.237 -196.957Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -727.120 1.711.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 106.856 -14.289Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.193.276 -297.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -217.777 205.099Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.069.065 -1.975.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 6.688 -44.837Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 52.851 295.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.946 -77.209Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-234.442 85.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)29.999 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.109 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.109 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI207.420 0Alınan Faiz207.420 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.132 85.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.132 85.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.605 303.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.473 388.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 102.473 108.605Ticari Alacaklar5 1.039.636 313.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar545.340 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar494.296 313.738Diğer Alacaklar5 342.332 449.188İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar342.332 449.188Stoklar7 24.736.154 25.929.430Peşin Ödenmiş Giderler8 1.633.468 1.415.691İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.633.468 1.415.691Diğer Dönen Varlıklar9 106.181 26.196İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar106.181 26.196ARA TOPLAM27.960.244 28.242.848TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.960.244 28.242.848DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 17.361 17.361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.361 17.361Maddi Duran Varlıklar10 62.960.084 63.706.462Arazi ve Arsalar30.132.412 30.132.412Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.793.434 1.810.521Binalar8.716.464 8.801.157Tesis, Makine ve Cihazlar20.152.433 20.771.883Taşıtlar309.847 335.244Mobilya ve Demirbaşlar61.181 60.611Özel Maliyetler90 411Taşıyıcı Bitkiler1.794.223 1.794.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR62.977.445 63.723.823TOPLAM VARLIKLAR90.937.689 91.966.671KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 6.922.359 7.804.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.406.599 487.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.515.760 7.317.077Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 246.869 240.181Diğer Borçlar5 1.298.712 1.298.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.298.712 1.298.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.878.394 2.825.543İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.878.394 2.825.543Kısa Vadeli Karşılıklar14 654.121 494.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar464.736 304.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar189.385 189.385Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 324.665 214.681İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler324.665 214.681ARA TOPLAM12.325.120 12.877.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.325.120 12.877.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 283 283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar283 283Uzun Vadeli Karşılıklar14 374.022 304.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar374.022 304.499Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 9.210.716 10.283.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.585.021 10.588.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.910.141 23.466.027ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.027.548 68.500.644Ödenmiş Sermaye12 36.000.000 36.000.000Sermaye Düzeltme Farkları96.063 96.063Paylara İlişkin Primler (İskontolar)243.802 243.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.368.910 49.389.462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.368.910 49.389.462Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.616.436 49.616.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-247.526 -226.974Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 238.579 238.579Yasal Yedekler238.579 238.579Diğer Yedekler3.388.525 3.388.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-20.855.787 -21.408.669Net Dönem Karı veya Zararı547.456 552.882TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.027.548 68.500.644TOPLAM KAYNAKLAR90.937.689 91.966.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 10.350.265 2.892.283Satışların Maliyeti66.371 63.116Finansman Giderleri19 -263.678 -68.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-360.076 -425.869Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri907.532 146.661Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -159.166 -21.715Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 1.066.698 168.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)547.456 -279.208DÖNEM KARI (ZARARI)547.456 -279.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları547.456 -279.208Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,03000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12 -20.552 -19.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.691 -24.075Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.139 4.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.139 4.815Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.552 -19.260TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)526.904 -298.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları526.904 -298.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026469BIST