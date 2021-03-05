***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
05.03.2021 16:44
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
FİNANSAL DURUM, KAR ZARAR, NAKİT AKIŞ, ÖZKAYNAK, KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN MALİ VERİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
VAR
Açıklamalar
Şirketimiz mali tablolarında yer alan verilerin değerleme raporundan kaynaklı sehven farklı hesaplarda yer alması nedeniyle mali tablolar ve faaliyet raporu güncellenerek yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915450
BIST
18:001.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:007,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:008,9875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:00410,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 410,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KONTR
|97,90
|373.336.775
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|LINK
|46,98
|20.765.027
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|FENER
|31,06
|218.148.626
|% -8,43
|
|PETKM
|6,00
|2.407.767.109
|% 1,87
|
|GARAN
|9,24
|1.491.778.254
|% -1,70
|
|THYAO
|14,77
|1.293.307.644
|% 0,34
|
|INDES
|32,48
|1.125.937.289
|% 6,56
|
|KRDMD
|7,29
|1.052.004.904
|% -0,95
|
|PETKM
|6,00
|2.407.767.109
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|757.674.599
|% 1,23
|
|TSKB
|1,75
|498.378.171
|% 1,74
|
|GARAN
|9,24
|1.491.778.254
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,43
|506.313.213
|% 2,39
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5327
|7,5361
|% 0,33
|
|Euro
|8,9790
|8,9875
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3722
|10,4242
|% -0,31
|
|Frank
|8,0700
|8,1186
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,36
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|2,30
|