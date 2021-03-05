***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFİNANSAL DURUM, KAR ZARAR, NAKİT AKIŞ, ÖZKAYNAK, KAPSAMLI GELİR TABLOSUDeğişikliğin NedeniDEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN MALİ VERİLERİN DEĞİŞİKLİĞİDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiVARAçıklamalarŞirketimiz mali tablolarında yer alan verilerin değerleme raporundan kaynaklı sehven farklı hesaplarda yer alması nedeniyle mali tablolar ve faaliyet raporu güncellenerek yayımlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915450BIST