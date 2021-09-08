***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar30.06.2021Değişikliğin NedeniLikidite,kredi riski ve döviz pozisyonu hareketlerinin dipnotlarda revize edilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 2.çeyrek mali tablolarının eki dipnotlarda likidite,kredi riski ve döviz pozisyonu hareketleri revize edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962598BIST