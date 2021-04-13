***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU TESCİL İLANIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,8 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun tespit edilmesi,9 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,17 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ERSU 2020 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 ERSU OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde yapılmış olup ilan metninde belirtilen gündem maddeleri karara bağlanmıştır.Toplantı sonucuna ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 03-31-2021.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C.Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 12 Nisan 2021 tarih ve 10307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927333BIST