***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
09.06.2022 09:50
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036319
BIST
11:142.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 19,16
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:1417,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0840
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:1418,5083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:141.023,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.023,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:12
|EUREN
|19,65
|34.867.707
|% 9,96
|
|DOCO
|1.643,00
|25.869.913
|% 8,46
|
|FONET
|12,76
|26.182.278
|% 7,32
|
|QUAGR
|29,86
|47.873.177
|% 7,26
|
|KGYO
|6,92
|4.892.219
|% 6,30
|
|ULUUN
|20,08
|31.709.317
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|BALAT
|8,10
|7.452
|% -4,48
|
|THYAO
|47,16
|1.500.660.871
|% 0,94
|
|SISE
|22,28
|793.581.959
|% 1,92
|
|SASA
|43,30
|493.133.565
|% 1,12
|
|TOASO
|66,20
|436.881.578
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,95
|428.681.318
|% 0,45
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,69
|182.232.835
|% 0,37
|
|ODAS
|2,96
|172.674.923
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|205.210.304
|% 2,27
|
|KARSN
|7,18
|319.750.068
|% 3,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2032
|17,2124
|% 0,50
|
|Euro
|18,4594
|18,5092
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4399
|21,5474
|% 0,16
|
|Frank
|17,5034
|17,6088
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5736
|4,5965
|% 0,47
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,46
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 27 artarak (% 0.83 ) 2, 830
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM
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11:27XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 985.00 milyon TL de
-
11:27DOCO
Yüzde 8.57 oranında artışla 1, 644.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 308 adet işlem
-
11:24ASUZU
Yüzde 5.19 oranında artışla 109.40 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 038 adet işlem