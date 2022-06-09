***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
09.06.2022 09:53
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036322
BIST
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|EUREN
|19,65
|34.195.146
|% 9,96
|
|DOCO
|1.620,00
|19.680.157
|% 6,94
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|FONET
|12,67
|20.965.312
|% 6,56
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|QUAGR
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|% 5,68
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|RYSAS
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|15.980.321
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|ULUUN
|20,08
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|% -9,96
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|DAGHL
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|% -9,95
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|KRSTL
|6,83
|2.080.398
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|OYYAT
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|SEGYO
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|70.621.315
|% -6,35
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|THYAO
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|1.166.858.853
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|SISE
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|599.163.248
|% 1,37
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|SASA
|43,30
|426.971.379
|% 1,12
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|TOASO
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|369.411.728
|% -0,30
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|SAHOL
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|359.681.164
|% -0,10
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|154.629.271
|% 0,00
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|ODAS
|2,95
|147.171.795
|% 2,79
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|DOHOL
|4,04
|174.633.684
|% 1,76
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|YKBNK
|4,58
|167.655.330
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2045
|17,2103
|% 0,49
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|Euro
|18,4600
|18,5122
|% 0,64
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|Sterlin
|21,4493
|21,5568
|% 0,20
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|Frank
|17,4956
|17,6010
|% 0,36
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|Riyal
|4,5729
|4,5958
|% 0,46
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|10:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,02
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|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
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|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
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|B. Petrol
|123
|123
|-0,42
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