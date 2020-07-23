***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0 0F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0 0Ek Açıklamalar29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 238.578,95* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.847.756 426.755,464. Vergiler ( - ) 1.052.057 108.340,535. Net Dönem Kârı 1.795.699 318.414,936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 24.805.443 22.908.631,717. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -23.009.744 -22.590.216,78Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -23.009.744 -22.590.216,7811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0F Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2019 YILI KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861439BIST