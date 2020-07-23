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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0 0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0 0

Ek Açıklamalar
29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 238.578,95

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.847.756 426.755,46
4. Vergiler ( - ) 1.052.057 108.340,53
5. Net Dönem Kârı 1.795.699 318.414,93
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 24.805.443 22.908.631,71
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -23.009.744 -22.590.216,78
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -23.009.744 -22.590.216,78
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
F Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2019 YILI KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861439


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ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
PKENT 592,90 1.654.784 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6969 8,7405 % -0,03  
Frank 7,3663 7,4107 % 0,36  
Riyal 1,8208 1,8300 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.894 22,31  
Altın Gr. 416 416 3,29  
Cumhuriyet 2.704 2.727 29,70  
Tam 2.785 2.799 30,40  
Yarım 1.352 1.369 14,90  
Çeyrek 678 685 7,50  
Gümüş.Ons 22,95 22,99 -0,03  
Gümüş Gr. 5,03 5,03 -0,04  
B. Petrol 43,88 43,88 -0,40  
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