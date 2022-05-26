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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 18:03
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0,0000000 0 0 0,0000000 0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 0 0
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,
Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 238.578,95
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -1.947.039 502.918
4. Vergiler ( - ) 2.499.921 -180.006
5. Net Dönem Kârı 552.882 322.911
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -21.408.669 21.481.392
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 238.579 238.579
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 552.882 322.911
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 238.579 238.579
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 3.280.718 3.280.718
19. Olağanüstü Yedek 107.807 107.807
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2021 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması öngörülmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032772


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