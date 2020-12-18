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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2020 18:06



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 18.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer verilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893902


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