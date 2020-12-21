***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.12.2020 18:28
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ SPK BAŞVURUSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 180.000.000 TL.'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi'nin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Dilekçesi (Kayıtlı Sermaye Tavanı).pdf
EK: 2 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894110
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|464
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|3.128
|5,00
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|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
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|1.522
|1,19
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|0,59
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