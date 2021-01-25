***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI SPK BAŞVURU SONUCU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl süre için uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2020 tarihinde başvurulmuştu. İlgili başvurumuz kapsamında, esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli ve E-29833736-110.04.04-555 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Dilekçesi (Kayıtlı Sermaye Tavanı).pdfEK: 2 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904263BIST