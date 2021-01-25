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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2021 18:28



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI SPK BAŞVURU SONUCU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl süre için uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2020 tarihinde başvurulmuştu. İlgili başvurumuz kapsamında, esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli ve E-29833736-110.04.04-555 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Dilekçesi (Kayıtlı Sermaye Tavanı).pdf
EK: 2 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904263


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