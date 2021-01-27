***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Tarihinin Güncellemesi Hakkında Ticaret Bakanlığı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2021Ek Açıklamalar25 Ocak 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Şirketimizin 18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Dilekçesi (Kayıtlı Sermaye Tavanı).pdfEK: 2 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905052BIST