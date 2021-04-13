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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.04.2021 13:33



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNİN TESCİL VE İLANI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 12.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni görüşülüp kabul edilmiştir.Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, T.C.Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 12 Nisan 2021 tarih ve 10307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdf
EK: 2 TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927337


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