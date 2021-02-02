***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 23:41
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda,Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Nazlı Arıkan'ın görevinden ayrılması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.maddesi gereğince, ,Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Muhsin Danışman'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907109
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
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1.518
En Düşük
1.500
18:057,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 7,1700
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|Önceki Kapanış
|: 7,1650
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7,2047
En Düşük
7,1943
18:058,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,6300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,6751
En Düşük
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|Açılış
|: 424,75
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|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1954
|7,2047
|% 0,03
|
|Euro
|8,6659
|8,6751
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7995
|9,8486
|% 0,03
|
|Frank
|7,9799
|8,0280
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9132
|1,9228
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,62
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,55
|
|B. Petrol
|57,55
|57,55
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem