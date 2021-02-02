***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda,Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özlem Nazlı Arıkan'ın görevinden ayrılması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.maddesi gereğince, ,Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Sn.Muhsin Danışman'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907109BIST