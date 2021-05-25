***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2021 21:51
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamaya istinaden Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile , 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin, başvurumuz sonucunda şirketimize henüz ödenmemesi sebebiyle tahsil edilebilmesi amacıyla ilamlı takip başlatılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938054
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.459
En Düşük
1.400
18:058,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,4300
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|Önceki Kapanış
|: 8,3800
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En Düşük
8,3771
18:0510,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,2200
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En Yüksek
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|Açılış
|: 516,30
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
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517,43
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4492
|8,4611
|% 0,86
|
|Euro
|10,3486
|10,3735
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,9191
|11,9789
|% 0,67
|
|Frank
|9,4035
|9,4602
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2474
|2,2586
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
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17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
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17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
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17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem