***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamaya istinaden Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile , 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin, başvurumuz sonucunda şirketimize henüz ödenmemesi sebebiyle tahsil edilebilmesi amacıyla ilamlı takip başlatılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938054BIST