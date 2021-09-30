***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 16:34
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2013,22.05.2019,24.05.2019,09.07.2019,12.07.2019,16.04.2021,03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu açıklamaya istinaden Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile, 2.818.258,05 TL. olarak işletilecek tecil faizinin, başvurumuz sonucunda şirketimize henüz ödenmemesi sebebiyle tahsil edilebilmesi amacıyla ilamlı takip başlatılmıştı.
İlamlı takip davası sonucunda Şirketimiz lehine Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nün 7157 E. sayılı dosyasına tamamı 2.114.038,34 TL.,Ankara 14. İcra Müdürlüğü'nün 2021/6226 E. sayılı dosyasına tamamı 313.847,91 TL'nin, Ankara 12. İcra Müdürlüğü'nün 2021/6260 E. sayılı dosyasında ise kısmi ödeme 151.741,20 TL olarak toplam 2.579.627,45 TL. tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965896
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