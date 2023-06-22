***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 21:08
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış olup seçilen üyelerden
Tülay Akman Yönetim Kurulu Başkanı
Kamile Tunç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre Turgut Yönetim Kurulu Üyesi
Nurhan Kara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevda Çağlayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kişiler olarak Yönetim kurulu başkanı Sn. Tülay Akman ve şirket müdürü Sn. Ertan Dikici 22.06.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.06.2023 tarihli 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161425
BIST