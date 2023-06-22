***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış olup seçilen üyelerdenTülay Akman Yönetim Kurulu BaşkanıKamile Tunç Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıEmre Turgut Yönetim Kurulu ÜyesiNurhan Kara Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSevda Çağlayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiolarak seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.Şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili kişiler olarak Yönetim kurulu başkanı Sn. Tülay Akman ve şirket müdürü Sn. Ertan Dikici 22.06.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.06.2023 tarihli 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161425BIST