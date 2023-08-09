***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile aynı yasanın uygulama genel tebliği hükümleri" kapsamında 2022 yılı için indirimli oranda KDV iadesi talebinde bulunacaktır.Başvuru sonrası miktar ve süreçle ilgili detaylar kamuoyuna tekrar duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183236BIST