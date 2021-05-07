***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.05.2021 22:43
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 17 numaralı kararı ile oy birliğiyle kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935468
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.445
En Düşük
1.423
18:058,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0597
En Yüksek
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|: 0,55%
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|: 482,57
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489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2359
|8,2413
|% -0,34
|
|Euro
|10,0154
|10,0597
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4990
|11,5567
|% 0,40
|
|Frank
|9,1060
|9,1609
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1894
|2,2004
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|16,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,07
|