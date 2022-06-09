***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.06.2022 09:57
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 20.05.2022 tarih ve 14 numaralı kararı ile oy birliğiyle kabul edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036323
BIST
10:472.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,65
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:4717,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0814
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:4718,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1092
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:471.023,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.023,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:46
|EUREN
|19,65
|34.195.146
|% 9,96
|
|DOCO
|1.620,00
|19.680.157
|% 6,94
|
|FONET
|12,67
|20.965.312
|% 6,56
|
|QUAGR
|29,42
|30.824.082
|% 5,68
|
|RYSAS
|8,66
|15.980.321
|% 5,35
|
|ULUUN
|20,08
|30.005.749
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,40
|43.088.124
|% -7,97
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|THYAO
|46,96
|1.166.858.853
|% 0,51
|
|SISE
|22,16
|599.163.248
|% 1,37
|
|SASA
|43,30
|426.971.379
|% 1,12
|
|TOASO
|65,85
|369.411.728
|% -0,30
|
|SAHOL
|19,84
|359.681.164
|% -0,10
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|154.629.271
|% 0,00
|
|ODAS
|2,95
|147.171.795
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,04
|174.633.684
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,58
|167.655.330
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2045
|17,2103
|% 0,49
|
|Euro
|18,4600
|18,5122
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4493
|21,5568
|% 0,20
|
|Frank
|17,4956
|17,6010
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5729
|4,5958
|% 0,46
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,42
|