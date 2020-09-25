***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 15:02
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMİLE AKMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
KAMİLE TUNÇ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
AZMİYE BERNA ŞEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
EMRE TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2019 İcrada Görevli Değil yok Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876695
BIST
16:221.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
16:227,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6870
En Düşük
7,5122
16:228,8904
En Yüksek
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|: -0,14%
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|Açılış
|: 8,8850
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|Önceki Kapanış
|: 8,9100
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8,9420
En Düşük
8,7728
16:22455,52
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 455,52
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MRSHL
|380,60
|29.377.023
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.623.472
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.612.625
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.799.070
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|152.878.647
|% -9,88
|
|GARAN
|7,20
|2.781.614.988
|% 2,71
|
|SISE
|7,06
|1.554.351.975
|% 3,37
|
|ASELS
|17,33
|984.776.311
|% 2,12
|
|AKBNK
|5,14
|619.964.932
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,31
|608.836.016
|% 0,91
|
|GARAN
|7,20
|2.781.614.988
|% 2,71
|
|SISE
|7,06
|1.554.351.975
|% 3,37
|
|HURGZ
|1,99
|456.373.014
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,75
|329.952.470
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,31
|608.836.016
|% 0,91
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6398
|% 0,19
|
|Euro
|8,8793
|8,8904
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6684
|9,7169
|% -0,20
|
|Frank
|8,1760
|8,2252
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0261
|2,0363
|% -0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-10,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.096
|6,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|12,93
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|6,25
|
|Çeyrek
|737
|754
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,16
|