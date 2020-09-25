***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEMİLE AKMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil HayırKAMİLE TUNÇ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil HayırAZMİYE BERNA ŞEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırEMRE TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2019 İcrada Görevli Değil yok Evet Bağımsız Üye Değil HayırMAHMUT ERCÜMENT CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876695BIST