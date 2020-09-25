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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.09.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1) Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına: : CEMİLE AKMAN                  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: KAMİLE TUNÇ                     Yönetim Kurulu Üyeliğine: EMRE TURGUT                    2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına Denetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ   (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER     Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ   (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER     Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ  (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER     Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:Özlem Nazlı ARIKAN Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876694


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