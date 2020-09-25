***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1) Şirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına: : CEMİLE AKMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: KAMİLE TUNÇ Yönetim Kurulu Üyeliğine: EMRE TURGUT 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına Denetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : AZMİYE BERNA ŞEKER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:Özlem Nazlı ARIKAN Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876694BIST