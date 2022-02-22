***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.02.2022 09:02
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003337
BIST
17:172.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -17,89
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:1713,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2110
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:1715,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2645
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:17848,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 11,43
|Açılış
|: 848,68
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TETMT
|348,70
|7.242.757
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.397.811
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.581.831
|% 10,00
|
|INVEO
|35,00
|113.175.988
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.252.741
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|832.261
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.818.318
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,12
|3.482.063.351
|% -1,09
|
|KRDMD
|11,72
|1.526.353.839
|% -0,09
|
|KARSN
|4,15
|1.289.972.000
|% 4,01
|
|EREGL
|28,62
|1.145.196.370
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,01
|1.123.253.225
|% -0,99
|
|KARSN
|4,15
|1.289.972.000
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,01
|1.123.253.225
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,26
|318.984.199
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,72
|1.526.353.839
|% -0,09
|
|THYAO
|29,12
|3.482.063.351
|% -1,09
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8631
|13,8660
|% 1,49
|
|Euro
|15,7300
|15,7425
|% 1,70
|
|Sterlin
|18,7214
|18,8153
|% 1,03
|
|Frank
|15,0130
|15,1035
|% 1,11
|
|Riyal
|3,6828
|3,7012
|% 1,43
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,75
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|