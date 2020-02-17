***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2020 09:03
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819354
BIST
13:16121.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.029,38
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:166,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:166,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:16307,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,87
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|562.820.884
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,37
|155.352.232
|% 15,24
|
|KUTPO
|10,71
|30.074.945
|% 13,69
|
|OSTIM
|2,46
|94.562.213
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|49.898
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,24
|28.578.333
|% -9,78
|
|ERBOS
|25,00
|13.029.181
|% -9,02
|
|QNBFB
|48,50
|1.026.603
|% -8,23
|
|KRTEK
|3,40
|2.451.171
|% -7,10
|
|HUBVC
|40,20
|35.603.335
|% -6,90
|
|ASELS
|30,14
|913.888.628
|% 3,65
|
|THYAO
|15,15
|668.551.440
|% 1,75
|
|GSRAY
|3,41
|562.820.884
|% 18,40
|
|ODAS
|2,25
|468.030.649
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|329.652.355
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|468.030.649
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,41
|562.820.884
|% 18,40
|
|BJKAS
|3,01
|235.066.587
|% 4,51
|
|KARSN
|1,94
|154.171.295
|% -1,52
|
|PETKM
|4,16
|329.652.355
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8570
|7,8964
|% -0,25
|
|Frank
|6,1322
|6,1691
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6067
|1,6147
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,62
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,22
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
|