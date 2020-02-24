***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2020 09:13
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821080
BIST
13:04114.237
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -2.592,21
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:046,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:046,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:04332,91
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 10,89
|Açılış
|: 332,91
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.318.887
|% 20,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|IPEKE
|10,64
|521.902.944
|% 9,13
|
|FENER
|14,57
|142.399.249
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|AYCES
|10,90
|397.409
|% -7,63
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|THYAO
|13,77
|1.009.157.011
|% -5,17
|
|IPEKE
|10,64
|521.902.944
|% 9,13
|
|KOZAA
|13,07
|377.588.527
|% 4,23
|
|ASELS
|28,46
|366.243.905
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,73
|234.576.911
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|151.163.546
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|209.534.952
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,73
|234.576.911
|% -3,19
|
|THYAO
|13,77
|1.009.157.011
|% -5,17
|
|ADESE
|1,54
|99.092.575
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9079
|7,9476
|% 0,45
|
|Frank
|6,2438
|6,2814
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6346
|1,6428
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|36,72
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,89
|
|Cumhuriyet
|2.213
|2.246
|80,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,88
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,32
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,65
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|-2,08
|