***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2020 08:51
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821600
BIST
11:51113.914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -450,75
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.849
11:516,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:516,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7076
En Düşük
6,6789
11:51327,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,11
|Açılış
|: 327,13
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,18
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,72
|25.603.062
|% 15,81
|
|OYAYO
|2,94
|13.074.520
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|TLMAN
|12,67
|16.856.300
|% 10,08
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|BJKAS
|2,74
|8.790.538
|% -6,16
|
|TSPOR
|6,03
|22.746.852
|% -5,93
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|ASELS
|29,62
|961.440.845
|% 1,65
|
|THYAO
|13,11
|814.605.230
|% -2,74
|
|ODAS
|2,19
|209.271.212
|% 0,46
|
|IPEKE
|10,67
|173.333.941
|% 4,00
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|ODAS
|2,19
|209.271.212
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|111.102.885
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|144.682.255
|% 1,03
|
|THYAO
|13,11
|814.605.230
|% -2,74
|
|IHLAS
|0,85
|33.910.809
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9643
|8,0042
|% 0,04
|
|Frank
|6,2861
|6,3239
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6341
|1,6423
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|23,33
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,46
|
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