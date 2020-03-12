***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 08:59
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827267
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
18:057,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
18:05327,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,71
|Açılış
|: 327,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|165.978.899
|% 0,00
|
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|165.978.899
|% 0,00
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 0,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% 0,00
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9515
|7,9914
|% 0,15
|
|Frank
|6,6333
|6,6732
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6536
|1,6619
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-0,90
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,14
|34,14
|-1,65
|