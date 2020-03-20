***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2020 08:46
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830915
BIST
13:0487.737
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 2.541,78
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:046,5051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0392
|Açılış
|: 6,5105
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5489
En Düşük
6,4561
13:046,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:04315,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,15
|Açılış
|: 315,18
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.873.288
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.124.796
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.096.874
|% -2,50
|
|ULUSE
|27,02
|160.237
|% -2,10
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,96
|698.874
|% -1,77
|
|GARAN
|7,75
|366.593.635
|% 2,24
|
|THYAO
|8,17
|243.524.301
|% 2,90
|
|ASELS
|21,64
|229.418.251
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,20
|140.512.204
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,10
|130.164.626
|% 8,39
|
|ODAS
|1,23
|91.771.095
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,20
|140.512.204
|% 0,46
|
|YKBNK
|1,94
|122.088.705
|% 2,11
|
|GARAN
|7,75
|366.593.635
|% 2,24
|
|ISFIN
|3,10
|130.164.626
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6198
|7,6580
|% 1,68
|
|Frank
|6,5883
|6,6280
|% -0,34
|
|Riyal
|1,7250
|1,7336
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|34,08
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.089
|2.143
|35,49
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|17,33
|
|Çeyrek
|507
|518
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|2,18
|