***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2020 09:08
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840568
BIST
11:51101.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -159,14
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:516,9983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
11:517,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:51382,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,55
|Açılış
|: 382,73
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|43.858.955
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.714
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.508.118
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,30
|13.358.765
|% -6,15
|
|ALCTL
|20,84
|37.903.798
|% -5,96
|
|DITAS
|15,83
|984.422
|% -4,98
|
|KFEIN
|16,56
|36.533.627
|% -4,77
|
|GARAN
|8,43
|428.201.333
|% 0,84
|
|ECILC
|5,24
|409.081.992
|% 2,54
|
|THYAO
|10,79
|336.573.553
|% -0,28
|
|ASELS
|27,36
|269.327.112
|% -0,44
|
|MPARK
|16,29
|211.494.936
|% 9,92
|
|ECILC
|5,24
|409.081.992
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|124.921.659
|% 0,94
|
|GARAN
|8,43
|428.201.333
|% 0,84
|
|AVOD
|2,35
|104.289.277
|% 3,07
|
|BSOKE
|1,18
|43.295.597
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7009
|8,7445
|% 0,50
|
|Frank
|7,1416
|7,1846
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-16,40
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-16,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,20
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,18
|22,18
|-0,89
|