***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2020 09:14
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841368
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9758
En Düşük
6,9408
18:057,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5751
En Düşük
7,5375
18:05383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
384,03
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,16
|
|Frank
|7,1080
|7,1509
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8455
|1,8547
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,72
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|3,10
|
|Tam
|2.523
|2.577
|3,20
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
|