***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2020 09:05
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842118
BIST
10:2399.614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -1.495,99
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:237,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:237,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:23386,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,64
|Açılış
|: 386,16
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.717.327
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.496.749
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.188.783
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,43
|778.017
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.737.076
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|222.232
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,66
|118.376.888
|% 3,10
|
|AFYON
|2,85
|108.448.502
|% 6,34
|
|TSPOR
|5,58
|97.594.101
|% 5,28
|
|GARAN
|8,20
|88.282.942
|% -1,68
|
|THYAO
|10,51
|71.986.980
|% -1,68
|
|GSRAY
|2,66
|118.376.888
|% 3,10
|
|AFYON
|2,85
|108.448.502
|% 6,34
|
|ODAS
|1,74
|31.350.686
|% -2,79
|
|TSPOR
|5,58
|97.594.101
|% 5,28
|
|TSKB
|1,01
|11.762.180
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7401
|8,7839
|% 0,11
|
|Frank
|7,2801
|7,3240
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8683
|1,8776
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|14,60
|
|Tam
|2.540
|2.590
|15,00
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|