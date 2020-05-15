***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.05.2020 09:07
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845238
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8733
18:057,5100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4976
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|6,37
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|-0,22
|
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