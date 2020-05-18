***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2020 09:15
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845660
BIST
11:02102.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 940,67
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
11:026,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
11:027,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
11:02382,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,29
|Açılış
|: 382,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.756.961
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|14.128.313
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|718.442
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.277.081
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,91
|334.494.822
|% 1,02
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,65
|178.010.226
|% -2,54
|
|BIMAS
|63,75
|173.922.884
|% 2,66
|
|THYAO
|10,87
|148.620.687
|% 0,65
|
|ODAS
|1,90
|80.493.826
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,34
|52.353.476
|% 2,29
|
|ISYAT
|2,70
|102.005.811
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,68
|54.945.162
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2821
|8,3236
|% 0,13
|
|Frank
|6,9866
|7,0287
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,31
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,30
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,61
|34,61
|-0,04
|