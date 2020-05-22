***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.05.2020 09:14
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846410
BIST
11:02102.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -128,53
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:026,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:027,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:02380,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,81
|Açılış
|: 380,01
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,25
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|2.531.112
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.612.294
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,88
|80.988.776
|% 8,51
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,92
|6.639.749
|% 7,64
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.480.153
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.446.492
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,65
|203.861.675
|% 0,70
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|THYAO
|11,11
|123.177.607
|% -0,09
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|GARAN
|7,55
|109.616.998
|% -0,66
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|TSKB
|1,05
|30.019.381
|% 0,96
|
|GSRAY
|2,70
|63.630.450
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,13
|24.385.348
|% 3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3001
|% -0,21
|
|Frank
|6,9787
|7,0207
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
|