***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.08.2020 09:12
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868881
BIST
10:271.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.096
En Düşük
1.087
10:277,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,3500
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3702
En Düşük
7,3269
10:278,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,6100
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8,7055
En Düşük
8,6435
10:27460,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 460,43
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|2.849.362
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.412.612
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|6.467.908
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.713.323
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|502.909
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|4.857.112
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|207.682.566
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|105.738.168
|% 0,00
|
|KARSN
|3,23
|102.188.740
|% -1,82
|
|GARAN
|6,89
|97.493.642
|% -0,58
|
|TUPRS
|79,20
|86.140.830
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,98
|207.682.566
|% 0,00
|
|TSKB
|1,11
|39.572.501
|% -0,89
|
|KARSN
|3,23
|102.188.740
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,10
|53.055.072
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,78
|58.343.146
|% -1,07
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3694
|% 0,39
|
|Euro
|8,6896
|8,6939
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,5945
|9,6426
|% 0,34
|
|Frank
|8,0587
|8,1072
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9585
|1,9684
|% 0,38
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-10,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,48
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,79
|44,79
|-0,17
|