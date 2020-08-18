***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2020 09:03
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869586
BIST
10:181.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.091
En Düşük
1.084
10:187,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:188,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:18475,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,47
|Açılış
|: 475,30
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ARMDA
|29,04
|4.807.105
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|RALYH
|13,05
|7.971.965
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|QNBFB
|70,70
|2.161.589
|% -6,91
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MSGYO
|3,30
|3.681.649
|% -6,52
|
|GARAN
|7,02
|188.158.849
|% 0,86
|
|RTALB
|56,00
|157.240.034
|% 7,69
|
|ASELS
|17,80
|80.122.671
|% -0,22
|
|BIMAS
|67,40
|62.229.412
|% 0,82
|
|AKBNK
|5,02
|60.746.647
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,92
|59.420.214
|% -0,52
|
|GARAN
|7,02
|188.158.849
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,84
|58.908.002
|% -0,35
|
|TSKB
|1,09
|13.253.161
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|60.746.647
|% 0,60
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3908
|7,3951
|% 0,15
|
|Euro
|8,7888
|8,7945
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7095
|9,7582
|% 0,76
|
|Frank
|8,1451
|8,1941
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9660
|1,9758
|% 0,28
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|16,91
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,02
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,17
|