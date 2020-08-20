***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2020 09:04
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870248
BIST
10:241.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:247,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3214
En Düşük
7,2632
10:248,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:24457,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,40
|Açılış
|: 457,92
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:24
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.659.570
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|922.848
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,50
|797.613.930
|% 6,38
|
|TUPRS
|88,85
|691.451.288
|% 3,37
|
|RTALB
|60,85
|177.345.106
|% 4,55
|
|ZOREN
|2,84
|161.845.188
|% 7,17
|
|SISE
|6,19
|128.948.631
|% -1,28
|
|PETKM
|4,50
|797.613.930
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,03
|126.559.394
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,84
|161.845.188
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,04
|113.044.827
|% 3,75
|
|CEMAS
|1,64
|49.218.354
|% 1,23
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3175
|7,3201
|% 0,43
|
|Euro
|8,6841
|8,6880
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5499
|9,5978
|% 0,25
|
|Frank
|7,9897
|8,0379
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% 0,35
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|16,98
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|