***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 09:33
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872827
BIST
10:501.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:507,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3767
En Düşük
7,3588
10:508,7606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:50465,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,41
|Açılış
|: 465,27
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PKENT
|1.131,30
|4.013.078
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.123.825
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.110.372
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|KENT
|520,00
|4.500.631
|% -8,13
|
|OZBAL
|6,83
|25.971.640
|% -6,69
|
|FENER
|30,42
|273.411.487
|% 7,87
|
|GSRAY
|3,31
|251.145.833
|% 4,42
|
|TURSG
|6,35
|238.521.371
|% 6,72
|
|SISE
|6,23
|233.298.521
|% 0,48
|
|BJKAS
|3,27
|207.910.455
|% 5,48
|
|GSRAY
|3,31
|251.145.833
|% 4,42
|
|BJKAS
|3,27
|207.910.455
|% 5,48
|
|TURSG
|6,35
|238.521.371
|% 6,72
|
|SISE
|6,23
|233.298.521
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,77
|54.014.902
|% 0,57
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3767
|% 0,12
|
|Euro
|8,7554
|8,7606
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8094
|9,8586
|% -0,18
|
|Frank
|8,0570
|8,1056
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,14
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-9,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|