***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 08:58
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875538
BIST
12:021.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
12:027,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,5770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5690
En Düşük
7,5327
12:028,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:02475,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,90
|Açılış
|: 475,41
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,67
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,23
|823.003.558
|% 2,87
|
|PETKM
|4,41
|457.877.935
|% 0,92
|
|AVOD
|4,20
|223.095.480
|% -5,41
|
|HLGYO
|2,49
|216.272.562
|% 2,89
|
|SASA
|16,95
|163.153.754
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,23
|823.003.558
|% 2,87
|
|PETKM
|4,41
|457.877.935
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,49
|216.272.562
|% 2,89
|
|IHLAS
|1,07
|59.268.834
|% 0,94
|
|AVOD
|4,20
|223.095.480
|% -5,41
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5690
|% 0,30
|
|Euro
|8,9747
|8,9800
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7909
|9,8400
|% 0,32
|
|Frank
|8,2918
|8,3418
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0100
|2,0201
|% 0,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,71
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,04
|