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***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

24.09.2020 09:10
GÜNCEL HABERLER



***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876384


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AYCES 113,40 1.518.674 % 9,99  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -9,48  
Altın Gr. 459 459 -2,42  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.038 3.114 -32,09  
Yarım 1.468 1.506 -15,53  
Çeyrek 736 753 -7,76  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 -0,68  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 -0,17  
B. Petrol 41,37 41,37 -0,40  
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