***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2020 09:10
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877883
BIST
12:011.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:017,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:019,0954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:01475,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,98
|Açılış
|: 475,49
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YAPRK
|70,95
|5.795.026
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|12.051.480
|% 9,99
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|BMELK
|10,95
|1.240.449
|% 9,94
|
|ARTI
|13,51
|2.045.360
|% 9,93
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|517.293
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|KSTUR
|178,70
|82.917
|% -9,97
|
|CRFSA
|28,40
|7.795.090
|% -9,96
|
|TURSG
|6,12
|298.541.499
|% 1,32
|
|ODAS
|2,85
|184.800.550
|% 2,15
|
|NATEN
|37,20
|152.616.926
|% 1,31
|
|KOZAL
|80,95
|104.263.289
|% 1,25
|
|AKSEN
|6,48
|98.940.945
|% 2,37
|
|ODAS
|2,85
|184.800.550
|% 2,15
|
|TURSG
|6,12
|298.541.499
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,72
|51.313.848
|% 0,00
|
|AKSEN
|6,48
|98.940.945
|% 2,37
|
|POLHO
|3,16
|34.693.762
|% 2,60
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7546
|7,7592
|% 0,17
|
|Euro
|9,0863
|9,0943
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0232
|10,0735
|% 0,77
|
|Frank
|8,3944
|8,4450
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0636
|2,0740
|% 0,28
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-0,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.159
|3.207
|17,00
|
|Tam
|3.137
|3.216
|12,34
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|5,97
|
|Çeyrek
|761
|778
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-1,25
|