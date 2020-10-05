***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2020 09:09
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878149
BIST
12:471.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.158
En Düşük
1.151
12:477,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:479,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:47473,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 473,75
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VANGD
|8,36
|6.221.497
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,53
|11.272.170
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.466.056
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|60.662.509
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|476.153
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,08
|443.007.731
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,48
|429.404.317
|% 1,16
|
|GARAN
|7,17
|393.221.032
|% 0,84
|
|ASELS
|18,65
|348.816.063
|% 1,36
|
|POLHO
|3,32
|305.912.901
|% 4,08
|
|KRDMD
|3,48
|429.404.317
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|117.399.711
|% 1,89
|
|POLHO
|3,32
|305.912.901
|% 4,08
|
|GSDHO
|2,22
|189.134.295
|% 4,23
|
|ODAS
|2,95
|237.736.223
|% 1,03
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7539
|7,7580
|% 0,00
|
|Euro
|9,1177
|9,1247
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0118
|10,0620
|% 0,05
|
|Frank
|8,4328
|8,4836
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0616
|2,0719
|% -0,02
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|1,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-9,41
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,55
|
|Çeyrek
|756
|773
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|1,26
|