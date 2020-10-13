***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2020 09:06
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881006
BIST
11:151.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:157,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:159,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:15487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KLGYO
|14,08
|10.237.850
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.832
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,62
|550.531.122
|% 3,72
|
|SASA
|17,54
|241.649.457
|% 3,30
|
|GARAN
|7,12
|241.245.702
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|207.762.709
|% 0,28
|
|SISE
|6,88
|200.248.554
|% -0,29
|
|ODAS
|3,62
|550.531.122
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,75
|155.475.104
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,18
|137.685.891
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,59
|207.762.709
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.683.063
|% 0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9061
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3189
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,12
|
Seans Raporu
11:13
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
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