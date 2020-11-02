***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2020 09:05
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885280
BIST
13:241.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 29,93
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:248,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:249,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0920
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:24508,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,97
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.187.428.691
|% 1,96
|
|ASELS
|17,80
|859.256.136
|% 6,27
|
|THYAO
|9,82
|716.286.019
|% 8,87
|
|GARAN
|6,71
|674.534.653
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|607.507.197
|% 2,61
|
|TSKB
|2,60
|2.187.428.691
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|574.584.956
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|254.667.729
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|233.608.226
|% 2,21
|
|GARAN
|6,71
|674.534.653
|% 1,67
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3822
|% 0,44
|
|Euro
|9,7534
|9,7640
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,7948
|10,8489
|% 0,19
|
|Frank
|9,0994
|9,1542
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2278
|2,2390
|% 0,42
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,59
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|23,22
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|11,24
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|