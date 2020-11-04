***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2020 08:57
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886004
BIST
10:151.164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.166
En Düşük
1.155
10:158,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
10:159,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
10:15516,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 516,06
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler10:15
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|57.050.426
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,03
|476.938.437
|% 1,15
|
|HALKB
|5,15
|224.238.593
|% 5,32
|
|VAKBN
|4,08
|179.489.364
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,34
|144.609.561
|% 0,43
|
|TSKB
|2,16
|136.743.797
|% -6,09
|
|GARAN
|7,03
|476.938.437
|% 1,15
|
|TSKB
|2,16
|136.743.797
|% -6,09
|
|YKBNK
|2,34
|144.609.561
|% 0,43
|
|VAKBN
|4,08
|179.489.364
|% 2,00
|
|HALKB
|5,15
|224.238.593
|% 5,32
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4668
|8,4756
|% 0,77
|
|Euro
|9,8471
|9,8585
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,9602
|11,0152
|% 0,44
|
|Frank
|9,2054
|9,2609
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% 0,75
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-10,51
|
|Altın Gr.
|516
|517
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,49
|