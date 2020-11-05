***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 09:09
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886282
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
0
En Düşük
0
18:058,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0798
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9642
En Düşük
9,8472
18:05520,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,26
|Açılış
|: 520,11
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4689
|8,4779
|% 0,67
|
|Euro
|9,9457
|9,9596
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9517
|11,0066
|% 0,45
|
|Frank
|9,2633
|9,3191
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|4,70
|
|Altın Gr.
|520
|520
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem