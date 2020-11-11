***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 09:10
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887888
BIST
12:001.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 12,58
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
12:008,0886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0674
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0683
12:009,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0885
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5199
12:00488,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,36
|Açılış
|: 488,68
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KLGYO
|2,68
|52.868.264
|% 31,81
|
|MARTI
|3,19
|25.763.279
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.840.803
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.306.772
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,85
|22.154.046
|% -4,73
|
|KRDMD
|3,95
|1.343.158.132
|% 5,90
|
|THYAO
|11,34
|1.081.495.214
|% -1,39
|
|GARAN
|7,84
|934.799.144
|% 1,03
|
|TCELL
|15,58
|616.036.703
|% 1,30
|
|ASELS
|18,44
|553.352.195
|% 2,27
|
|KRDMD
|3,95
|1.343.158.132
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,59
|327.144.971
|% 1,57
|
|ODAS
|3,70
|440.736.852
|% 0,82
|
|GARAN
|7,84
|934.799.144
|% 1,03
|
|THYAO
|11,34
|1.081.495.214
|% -1,39
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0692
|8,0781
|% -0,96
|
|Euro
|9,5230
|9,5363
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,7278
|10,7816
|% -0,41
|
|Frank
|8,8013
|8,8543
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1540
|2,1648
|% -0,63
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,40
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.246
|3.332
|-31,94
|
|Yarım
|1.569
|1.612
|-15,45
|
|Çeyrek
|787
|806
|-7,72
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|44,57
|44,57
|0,96
|
Seans Raporu
11:58
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12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 4 artarak (% 0.75 ) 1, 127
-
12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, ARTI, ETILR, METUR, TKURU, MARKA, BFREN, YAPRK, BUCIM, MARTI
-
12:06
SNKRN, BUCIM, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:06
BALAT, ISATR, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:06
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 55 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem