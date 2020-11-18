***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2020 09:07
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889003
BIST
11:501.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,20
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:507,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:509,1666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:50467,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,02
|Açılış
|: 467,78
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:50
|LINK
|47,32
|5.232.088
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.342.076
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|106.342.831
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.278.429
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.581.641.999
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,79
|744.623.867
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,35
|628.646.616
|% 4,07
|
|AKBNK
|6,20
|416.645.626
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|298.278.999
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,79
|744.623.867
|% 4,49
|
|GARAN
|8,72
|1.581.641.999
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,35
|628.646.616
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,91
|215.483.193
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|115.883.433
|% 2,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7109
|7,7140
|% 0,19
|
|Euro
|9,1633
|9,1666
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2294
|10,2807
|% 0,55
|
|Frank
|8,4445
|8,4954
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% 0,32
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,60
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|-18,63
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|-9,01
|
|Çeyrek
|750
|767
|-4,51
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,45
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04BRSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 462 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 659.00 milyon TL de
-
12:01DAGI
Yüzde 7.33 oranında artışla 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 092, 155 adet işlem
-
11:59CELHA
Yüzde 8.18 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 394 adet işlem
-
11:58DESPC
Yüzde 4.57 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 347 adet işlem